Однак нічого особливого у торговельних відносинах 2 країн не відбулося. Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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"Нічого страшного там немає. На тлі заяв про те, що вони мають збільшити обсяг товарообігу до 100 мільярдів доларів, повідомлення Bloomberg виглядають дрібницями", – зазначив Семиволос.

Немає якихось грандіозних цифр"

За словами директора Центру близькосхідних досліджень, у всьому світі був спад торгівлі, пов'язаний з пандемією COVID-19. Зараз показники повертаються на рівень "докоронавірусних часів".

Те, що ми спостерігаємо збільшення обсягів товарообігу між Туреччиною і росією, – це абсолютно очевидний факт. Але там немає якихось грандіозних цифр, від яких паморочиться голова. Якщо хтось подумав, що раптом Туреччина чи росія знайшли якийсь супердефіцитний продукт, який коштує величезні гроші й максимально йде на ринок, то нічого такого немає,

– наголосив Семиволос.

"Туреччина виграла на авіації"

Він зазначив, що росія та Туреччина ведуть торгівлю за тим же асортиментом, який був раніше. Хоча є сфери, у яких Анкарі вдалося збільшити свої прибутки.

Туреччина виграла на авіації. Країна використовується як хаб для польотів росіян за кордон. Відповідно, зросли послуги турецьких авіаліній та аеропортів,

– сказав Семиволос.

За іншими ж напрямками торгівлі особливих змін не відбулося.

"Турки як продавали помідори, так і далі це роблять. За всіма іншими позиціями є зростання, але воно не таке вже й суттєве", – додав директор Центру близькосхідних досліджень.

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