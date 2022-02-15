Торговля воздухом, – Лавров уже предусмотрел реакцию Запада на отвод войск России

Минобороны России 15 февраля заявило о завершении части военных учений. Сергей Лавров подчеркнул, что это произошло не по многочисленным просьбам Запада.

Россия выполняет свои планы, – Лавров

Частичное завершение учений четко соответствует русскому плану. Об этом министр иностранных дел заявил российским СМИ.

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Мол, учебу прекратили не потому, что этого требовал Запад. И вообще Россия будет делать только так, как и планировала. Потому, по словам Лаврова, никакой заслуги западных политиков в этом нет.

Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, то обязательно скажет: "Вот видите, мы как нажали на них. Как Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования". Это торговля воздухом. Наши западные коллеги добились в этом большого успеха,

– подчеркнул глава МИД России.

Что известно об отводе войск

Утром 15 февраля в России заявили, что завершили ряд своих военных учений. Потому часть контингента возвращается на места постоянной дислокации. Подразделения южного и западного военных округов приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. В то же время остальные учения продолжаются.

Кратко о возможной эскалации

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что у наших границ есть 127 тысяч российских военных. Этого, по словам политика, отнюдь недостаточно для полномасштабного нападения.

В то же время в Пентагоне говорят, что Россия стянула дополнительные войска под границу Украины, а также корабли в Черное море.

15 февраля Госдума одобрила обращение о признании боевиков на Донбассе. Теперь его отправят на рассмотрение Владимиру Путину.

В ответ на такие действия Кремля Верховная Рада Украины проголосовала за обращение в международные организации и государства с просьбой не признавать "легитимизацию" российских марионеток.

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