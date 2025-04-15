Несколько отражается на России: политолог назвал положительный момент от торговых войн Трампа

Торговые войны Дональда Трампа влияют на мировую экономику – в том числе и на рынок российской нефти. Это может привести к кризису и структурному разрушению экономики России.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что существуют определенные проблемы, связанные с падением цен на российскую нефть. Большая семерка не пересмотрела барьер для торговли российской нефтью, который составляет 60 долларов за баррель.

Смотрите также Делаем, что хотим: Трамп прокомментировал установление тарифов для других стран

Если нефть дешевле, это означает, что можно использовать обычные суда и танкеры, а не теневой флот.

Какая цена на нефть "ударит" по экономике России

"Это фактически открывает для России больше рынков, чем при более высокой цене. Это парадокс нынешней ситуации: россияне могут даже больше продавать", – отметил Игорь Чаленко.

Он добавил, что если бы тенденция к снижению цен продолжилась и нефть упала до 40 долларов и ниже, то даже продавая нефть всему миру, Россия все равно несла бы потери в бюджете. В частности, убытки понес бы и Фонд национального благосостояния, который сейчас составляет 108 миллиардов долларов. Такая тенденция привела бы к структурному разрушению российской экономики.

Он отметил, что когда цена составляет 50 долларов, то с одной стороны фактически снимаются санкции, введенные G7, а с другой – Россия еще может немного торговать. Чаленко отметил, что американцы должны осознать: чем ниже цена на нефть, тем больше вероятность, что Владимир Путин откажется от активной военной кампании в Украине.

Какие последствия торговых войн Трампа

Он также добавил, что завершение торговой войны между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином возможно после встречи двух лидеров или телефонного разговора между ними. Уступки Трампа свидетельствуют об обнаружении его слабых мест, на которые активно давит Китай. Это касается фондовых рынков, акций и технологических олигархов, которые сейчас очень обеспокоены ситуацией.

Трамп может быстро менять свои решения. Мы это видели на примере других пошлин: сначала устанавливали 10% на 10 дней, а потом Трамп заявлял о возможности продления этого срока. Он способен быстро пересматривать предыдущие решения,

– сказал Чаленко.

Он добавил, что из-за пошлин против Китая Трамп стремится одновременно решить ряд вопросов. В частности, продажу TikTok, конфликт вокруг двух панамских портов, а также тему Тайваня. Возможно, здесь связан даже Иран. Однако Чаленко убежден, что США не будут вести длительную таможенную войну с Китаем, поскольку это нанесет значительный удар по американской экономике.