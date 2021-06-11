Тормозят развитие государства не олигархи, – Казанский назвал истинную причину

Все привыкли обвинять в торможении развития Украины именно олигархов. Однако на самом деле это не совсем так, ведь проблема не в них, а в плохом законодательстве.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он считает, что Украине нужны инициативы, которые помогут заставить олигархов платить налоги.

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"Я думаю, что тормозит развитие государства все же законодательство, а не олигархат. Надо просто бороться с монополиями и совершенствовать законодательство. Нет других средств борьбы с олигархами", – заявил Казанский.

По его словам, нужно сделать так, чтобы олигархи соблюдали законодательство Украины и платили налоги.

Нужны законы, которые запретят обходить налоги. Мы видим определенные намерения власти, но будет ли это доведено до конца – большой и открытый вопрос,

– отметил член ТКГ.

Олигархат возникает из-за монополий, – Казанский

Он считает, что Ахметов "всесилен" именно из-за того, что имеет монополию в теплоэнергетике.

"Он может пролоббировать выгодные для себя тарифы и таким образом зарабатывать. Если не будет монополии, а рынки будут разделены и будет много игроков – не будет олигарха. Даже богатый человек не является олигархом, если он не может лоббировать это", – подытожил Казанский.

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