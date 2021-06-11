Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він вважає, що Україні потрібні ініціативи, які допоможуть змусити олігархів платити податки.

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"Я думаю, що гальмує розвиток держави все ж законодавство, а не олігархат. Треба просто боротися з монополіями і вдосконалювати законодавство. Немає інших засобів боротьби з олігархами", – заявив Казанський.

За його словами, потрібно зробити так, щоб олігархи дотримувались законодавства України і платили податки.

Потрібні закони, які заборонять обходити податки. Ми бачимо певні наміри влади, але чи буде це доведено до кінця – велике і відкрите питання,

– зауважив член ТКГ.

Олігархат виникає через монополії, – Казанський

Він вважає, що Ахметов "всесильний" саме через те, що має монополію в теплоенергетиці.

"Він може пролобіювати вигідні для себе тарифи і у такий спосіб заробляти. Якщо не буде монополії, а ринки будуть розділені і буде багато гравців – не буде олігарха. Навіть багата людина не є олігархом, якщо вона не може лобіювати це", – підсумував Казанський.

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