Торнадо разрушил склад Amazon в США: 6 жертв
Источник:The New York Times
Торнадо 10 декабря обрушил стену и крышу здания на складе Amazon в Эдвардсвилле в США. Не менее 6 человек погибли.
Однако 45 человек успешно покинули здание. Об этом рассказал начальник пожарной охраны в Эдвардсвилле Джеймс Уайтфорд.
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Что известно об инциденте
Здание Amazon расположено в западной части города с около 20 складами. Площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров.
Около 50 работников находились на складе, когда он пострадал от стихийного бедствия.
Что известно о торнадо в США
В Америке юго-западный штат Кентукки 10 декабря всколыхнул мощный торнадо. Он охватил более 200 миль. В результате разрушены дома, фабрики и склады. Кроме Кентукки, бедствие накрыло еще ряд штатов: Арканзас, Иллинойс, Теннесси, Миссури.
По последним данным, по меньшей мере 79 человек погибли. Больше всего – в Кентукки.
В МИД Украины уже выразили соболезнования. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что очень расстроен из-за гибели людей и больших убытков в результате разрушительного торнадо в США.