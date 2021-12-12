Торнадо разрушил склад Amazon в США: 6 жертв

Торнадо 10 декабря обрушил стену и крышу здания на складе Amazon в Эдвардсвилле в США. Не менее 6 человек погибли.

Однако 45 человек успешно покинули здание. Об этом рассказал начальник пожарной охраны в Эдвардсвилле Джеймс Уайтфорд.

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Что известно об инциденте

Здание Amazon расположено в западной части города с около 20 складами. Площадь составляет около 130 тысяч квадратных метров.

Около 50 работников находились на складе, когда он пострадал от стихийного бедствия.

Что известно о торнадо в США

В Америке юго-западный штат Кентукки 10 декабря всколыхнул мощный торнадо. Он охватил более 200 миль. В результате разрушены дома, фабрики и склады. Кроме Кентукки, бедствие накрыло еще ряд штатов: Арканзас, Иллинойс, Теннесси, Миссури.

По последним данным, по меньшей мере 79 человек погибли. Больше всего – в Кентукки.

В МИД Украины уже выразили соболезнования. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что очень расстроен из-за гибели людей и больших убытков в результате разрушительного торнадо в США.