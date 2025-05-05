Украину могут накрыть торнадо и смерчи: когда прогнозируются опасные природные явления

В Украине уже летом могут бушевать природные явления, которые являются нетипичными для нашей местности. Метеорологи предупреждают, что после привычных дождей могут быть и случаи опасных сильных ветров.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова метеоролога Игоря Кибальчича, которого цитирует "Телеграф".

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Могут ли в Украине быть торнадо и смерчи

В последнее время ветер в Украине стал усиливаться. Растет количество возникновения торнадо и смерчей. Погодные явления уже не являются редкостью. Но недавно торнадо заметили в Киевской области, в Броварском районе. Оно возникло из-за резкого вторжения холодной воздушной массы.

По словам Игоря Кибальчича, повышенная вероятность таких явлений, как торнадо и смерчи, будет летом. К этим явлениям добавятся грады.

В летний сезон дожди часто сопровождаются грозами. Из-за того, что прошлое лето было сухим, то в этом году количество дождей и усиление грозовой активности, вероятно, увеличится. Вследствие этого есть и риск возникновения смерчей на территории Украины.

Правда, обычно они кратковременные и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит,

– рассказал метеоролог.

Но активность гроз и града может иметь последствия в частности для урожая. А сильные шквальные ветры в свою очередь могут нанести серьезные повреждения в населенных пунктах.

К слову, на этой неделе из-за пониженного атмосферного давления и холода, идущего из северных регионов Европы, в Украине будет похолодание и обильные дожди. Кое-где возможны также заморозки на почве и мокрый снег.