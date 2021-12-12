Торнадо в США преодолел почти 400 километров: его жертвами могли стать более 100 человек

В США мощное торнадо накрыло несколько штатов. Оно принесло не только масштабные разрушения, но и человеческие жертвы.

Всего стихийное бедствие разгулялось сразу в 5 штатах. Власти сообщают о десятках пострадавших и раненых.

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Губернатор Кентукки Энди Бешер сказал, что торнадо простирается по меньшей мере на 200 миль, то есть более 320 километров.

Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки. Некоторые штаты пострадали так, что трудно передать словами,

– сказал губернатор.

По данным отдела управления чрезвычайными ситуациями Кентукки, торнадо возник на северо-востоке Арканзаса и поднялся в округе Брекинридж. Эксперты предполагают, что торнадо, возможно, прошел расстояние в 250 миль, то есть почти 400 километров.

Что известно о жертвах и пострадавших

Если Национальная метеорологическая служба подтвердит эту информацию, это побьет рекорд самого длинного непрерывного расстояния, которое когда-либо преодолел торнадо.

Предполагают, что жертвами торнадо стали по меньшей мере 84 человека. Однако есть опасения, что погибших может быть более 100.

Смотрите фото с последствиями торнадо в Мэйфилде:

Добавим, что мощный торнадо 10 и 11 декабря пронесся американскими штатами Арканзас, Иллинойс, Миссури, Теннесси и Кентукки. Последний пострадал больше всего. В Кентукки объявили чрезвычайное положение. Ранее МИД Украины выразил соболезнования американцам.