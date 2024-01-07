Флоридой пронесся торнадо: жуткие кадры мощных взрывов и вспышек
Источник:New York Post
Сегодня в штате Флорида наблюдали мощное торнадо. В частности, около шести вечера смерч "посетил" город Форт-Лодердейл.
Синоптики предупреждают о надвигании на Флориду еще одного мощного шторма.
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Вспышки и взрывы
В настоящее время власти Форт-Лодердейла рассказывают, что в результате стихии пострадавших нет, а ущерб незначительный.
Тем временем в сети появляются фото и видео стихийного бедствия, разрушающего все на своем пути. "Работу" стихии сняла пара из Нью-Йорка. Влюбленные прибыли в Форт-Лодердейл для того, чтобы посмотреть футбольный матч, и стали свидетелями кое-чего "интересного".
На их видео – торнадо, проносящийся через жилой район и пристань.
Торнадо во Флориде: видео @rawsalerts
На других кадрах, снятых местными, – обломки и вспышки, сопровождающие движение торнадо. Сильный ветер уже успел уничтожить лодки, а также разорвать линии электропередач.
Страшная стихия в США: видео @WeatherNation
Непогода бурлит и в других штатах
Так, в штате Саншайн в спасательные службы поступали сообщения о плохой погоде, воронкообразных облаках, затоплениях и разрушительных порывах ветра.
В Майами торнадо зафиксировали вблизи Федеральной трассы. Сильнейший грозовой порыв ветра, о котором сообщалось, – у острова Пайн (штат Аризона). Его скорость достигла 52 мили в час.
Торнадо над Форт-Лодердейлом / Фото Fox Weather
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