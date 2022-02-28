24 канал из собственных источников узнал, что люди выходят на улицы в Торонто с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. А в своих лозунгах они требуют Россию остановиться.
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На плакатах встречаются надписи как на английском, так и на украинском языках. В них – слова поддержки Украине и осуждения Путина. На митинг в Торонто вышли тысячи людей, вся площадь перекрыта.
В Торонто провели митинг в поддержку Украины / Фото 24 канала
Некоторые люди даже нарисовали собственные карикатиры на лидера кремля.
Путина называют Адольфом / Фото 24 канала
Смотрите видео с митинга в Торонто:
К слову, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз. Ведь ее хотят там видеть.
В Еврокомиссии заявили, что хотят видеть Украину в ЕС
Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас. Мы хотим видеть ее в европейской семье,
– отметила фон дер Ляйен.
Добавим, что глава европейской дипломатии Жозеп Баррель рассказал, что с впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и боевые самолеты для Вооруженных сил.
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