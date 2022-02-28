24 канал з власних джерел дізнався, що люди виходять на вулиці в Торонто з українськими стягами та антиросійськими плакатами. А в своїх гаслах вони вимагають Росію зупинитися.

До теми У Росії пройшли антивоєнні мітинги: скільки осіб затримали

На плакатах зустрічаються написи як англійською, так і українською мовами. У них – слова підтримки Україні та засудження Путіна. На мітинг в Торонто вийшли тисячі людей, вся площа перекрита.

В Торонто провели мітинг на підтримку України / Фото 24 каналу



Деякі люди навіть намалювали власні карикатипу на лідера кремля.



Путіна називають Адольфом / Фото 24 каналу

Дивіться відео з мітингу в Торонті:



До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз. Адже її хочуть там бачити.

В Єврокомісії заявили, що хочуть бачити Україну в ЄС

Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас. Ми хочемо бачити її у європейській сім'ї,

– зазначила фон дер Ляєн.

Додамо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що ЄС вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.