Отмечается, что она написала письмо российскому пропагандистскому агентству ТАСС, именно оно написало ложь о французском журналисте.

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Мать погибшего журналиста отреагировала на ложь российских пропагандистов

"Знайте, что вам никогда не удастся запятнать его память", - отметила мать убитого журналиста, погибшего два дня назад.

Пропагандистское агентство ТАСС опубликовало слова пророссийского сепаратиста, утверждавшего, что репортер канала BFM TV был не журналистом, а "наемником, занимавшимся поставкой оружия для Вооруженных Сил Украины".

Меня тошнит от вашего материала. Конечно, вы трусливо пытаетесь очистить себя от ответственности, но знайте, что вам никогда не удастся запятнать его память. Каждый здесь знает его профессиональную и личную приверженность демократии, человеческому уважению и, прежде всего, свободной информации, беспристрастной и честной. Все эти понятия, которые вам не понять,

– написала женщина.

Свое письмо она завершила мыслью о матерях русских солдат, "которые больше не увидят (своих детей) и удивляются чему".

"Я, по крайней мере, несмотря на боль, знаю, почему погиб мой сын. Однажды действительно ответственные за это уголовное преступление будут привлечены к ответственности", - подчеркнула женщина.

Что известно о гибели Фредерика Леклерка-Имхоффа

Напомним, российские кафиры 30 мая в Луганской области цинично обстреляли эвакуационный бронированный автомобиль. Французский журналист Фредерик Леклерк получил смертельное ранение. Кроме того, во время артобстрела пострадали три человека. У коллеги Леклерко диагностировали осколочное ранение. У переводчицы – контузию. Также кафиры ранили патрульного полицейского.

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. На смерть журналиста отреагировал Владимир он отметил, что Леклерк стал 32 медийщиком , погибшим с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также о смерти журналиста высказался и президент Франции Эммануэль Макрон , он заявил, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".

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