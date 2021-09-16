Президент обыграл слова
Забавный инцидент произошел на пресс-конференции. Чиновники объявляли трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS.
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Байден обратился к коллегам, чтобы поблагодарить их за сотрудничество.
Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить этого парня снизу (Скотту Моррисону – 24 канал). Спасибо, друг,
– заявил президент.
После того, политик добавил, что для него большая честь присоединиться к двум ближайшим союзникам Австралии и Великобритании. Уже на тот раз Байден назвал имя премьера: "Как сказали премьер-министр Моррисон и премьер-министр Джонсон, я хочу поблагодарить вас за это партнерство".
Байден назвал Моррисона "парнем снизу": видео