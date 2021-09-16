Президент обіграв слова
Кумедний інцидент трапився на пресконференції. Чиновники оголошували створення тристороннього партнерства в галузі безпеки і оборони AUKUS.
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Байден звернувся до колег, аби подякувати їм за співпрацю.
Дякую, Борисе. І я хочу подякувати цьому хлопцеві знизу (Скотту Моррісону – 24 канал). Щиро дякую, друже,
– заявив президент.
Після того, політик додав, що для нього велика честь приєднатися до двох найближчих союзників Австралії та Великої Британії. Вже на той раз Байден назвав ім'я прем'єра: "Як сказали прем'єр-міністр Моррісон та прем'єр-міністр Джонсон, я хочу подякувати вам за це партнерство".
Байден назвав Моррісона "хлопцем знизу": відео