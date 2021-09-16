Президент обіграв слова

Кумедний інцидент трапився на пресконференції. Чиновники оголошували створення тристороннього партнерства в галузі безпеки і оборони AUKUS.

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Байден звернувся до колег, аби подякувати їм за співпрацю.

Дякую, Борисе. І я хочу подякувати цьому хлопцеві знизу (Скотту Моррісону – 24 канал). Щиро дякую, друже,

– заявив президент.

Після того, політик додав, що для нього велика честь приєднатися до двох найближчих союзників Австралії та Великої Британії. Вже на той раз Байден назвав ім'я прем'єра: "Як сказали прем'єр-міністр Моррісон та прем'єр-міністр Джонсон, я хочу подякувати вам за це партнерство".

Зверніть увагу! Ймовірно, американський президент забув ім'я колеги. Однак він вдало обіграв це, адже Австралію називають "землею внизу", бо материк розташований під екватором. Так, Байден назвав Моррісона "хлопцем знизу" апелюючи до його батьківщини.

Байден назвав Моррісона "хлопцем знизу": відео