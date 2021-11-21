Через подпольную тюрьму прошли примерно 3,5 тысячи человек. Половина из них – гражданские.

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Сегодня изоляция стала фактически образом жизни большинства жителей оккупированных территорий. Уже более года оккупанты искусственно блокируют пропуск людей на подконтрольную Украине территорию.

Чем прикрываются оккупанты

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" ежедневно пересекали более 10 тысяч человек. Однако сейчас, как и на большинстве КПВВ, здесь пусто.

Уже более полутора лет полноценное движение через линию разграничения заблокировали. Власти фейковых республик объясняют это якобы профилактикой распространения коронавируса.

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Но истинные причины – отнюдь не в заботе о населении, которое теперь не может приобрести на подконтрольной территории лекарства, продукты или просто навестить родных. Цель оккупантов – тотальная изоляция.

Какое направление более опасное

И все же каждый день с 8:00 до 16:00 пограничники ждут людей и должны быть готовыми к любой ситуации. Вместе с ними постоянно настороже четвероногие напарники. Чтобы не терять форму, они постоянно тренируются.

На линии разграничения именно Донецкое направление является одним из самых горячих. Пограничники, которые несут службу на так называемом нуле, чувствуют это постоянно.

От блок-поста первого оборонительного рубежа, если проще – нуля, до Донецка считанные километры. Это единственное место на линии разграничения, где пограничники ближе к врагу, чем другие подразделения "Объединенных сил".

Кстати Хочется верить, что Украина будет бороться за своих, – Марченко написал Зеленскому

Оккупанты не брезгают тяжелым вооружением

Отсюда оккупантов видно невооруженным глазом. О том, что война рядом, напоминают и разбитые высоковольтные башни. До начала пандемии именно здесь пограничники пропускали людей, которые ехали к КПВВ.

Сейчас здесь круглосуточно несет службу отделение, отвечающее за огневое прикрытие контрольного пункта. Основная задача – наблюдение и взаимодействие с другими подразделениями, если ситуация вдруг изменится.

Последние самые ощутимые изменения – рост количества нарушений режима тишины. Пограничники утверждают, что с недавних пор оккупанты не брезгуют и тяжелым вооружением.

Намного увеличилось количество обстрелов, противник применил 82 миномет, минометы калибра 120 и МТ-12. Очень часто обстреливают соседние позиции, подразделения, которые справа и слева от нас. В основном Марьинка, Красногоровка и наше направление,

– рассказал пограничник.

Пограничники привыкли к круглосуточным обстрелам

По словам военных, "прилетает" преимущественно из поселка Александровка. Отсюда до него – километр-полтора. Тишину на передовой нарушают обычно ночью. Но иногда оккупанты напоминают о себе и в светлую пору. Но и к этому, говорят, привыкаешь.

"Когда слышал первые выстрелы, то было так себе, не то, что на полигоне, на стрельбах. Как-то было по-другому. Как-то начинаешь думать, что это уже все реально", – отметил пограничник.

В нескольких километрах уже виднеются донецкие многоэтажки. Ночью, даже без обычного бинокля, видны огни Петровского района. Сегодня за когда мирным городом можно лишь наблюдать на расстоянии. Однако "зеленые береты" убеждены, что это временно.