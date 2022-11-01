Об этом для 24 канала рассказал Тарас Дзюба – главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, профессор информационной безопасности.

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"К Кремлю сейчас очень много вопросов, потому что война касается уже, наверное, каждого гражданина России. Так не было в начале этой так называемой "специальной военной операции". Скорее всего, россияне возмущаются, почему Украина не проводит тотальную мобилизацию", – сказал эксперт.

Ищут дополнительную мотивацию

По словам Дзюбы, в Украине есть целевая мобилизация. То есть, отбирают специалистов, которые сейчас нужны для Вооруженных Сил Украины.

Такая мобилизация идет с самого начала вторжения. Указ президента о всеобщей мобилизации никто не отменял. Возможно, оккупанты хотят улучшить свое состояние мобилизации, чтобы для населения были дополнительные мотивы,

– отметил Дзюба.

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