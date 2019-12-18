BIG Test обновленной Toyota C-HR

С новым силовым агрегатом Тойота C-HR стала ездить веселее. Так ли это на самом деле, проверяем на самом западном краю Европы в Португалии.

Тойота C-HR выпускается уже больше 3 лет и самое время его обновить. Хотя продается он неплохо – всего покупателей нашли 400 тысяч человек. Но структура продаж наталкивала на размышления – в гибридном исполнении у модели была всего один вариант, а продавался он в четыре раза лучше, чем две бензиновые версии. Поэтому в результате обновления сделали наоборот – два гибрида и один бензин.

Найди отличия

Кто не сильно всматривается в бампера и световые приборы, вряд ли заметит обновления. Лучше сразу смотреть на головную оптику. Если линия ходовых огней сверху, а не снизу, то перед вами фейслифтинговая версия. Теперь вся светотехника только светодиодная, изменился передний бампер, стала больше решетка, выше переехали противотуманки.

А вот об украинских владельцах не подумали. Нижний фартук переднего бампера по-прежнему низко висит, даже на бровку нормально не выедешь. Клиренс не совсем кроссоверный - 142 мм у гибридов и 152 мм - у бензиновой версии.

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Сзади в бампере новая накладка, фонари соединены черной полосой спойлера. Багажник у C-HR не самый большой в классе, и у гибрида вмещает 290 литров (297 у бензиновой версии). При этом у новичка новые колесные диски только R17, а добавили новые цвета кузова. Теперь можно заказать машину с черной, белой или серой крышей.

Те, кто первый садится в салон C-HR, ожидают таких же ярких решений, как в дизайне внешнего вида. Но внутри это обычная "Тойота", можно даже найти много общего с "Короллой". Теперь, правда, немножко измененная. На 8-дюймовом экране появились "физические" рукоятки регулировки звука и меню, 10 кнопок на мультимедиа вместо сенсорных кнопок. Наконец-то мультимедийная система научилась дружить с Apple CarPlay и Android Auto.

Но самое главное, куда исчезли культовые часы, которые были в "Тойотах", наверное с 70-х годов прошлого столетия? Ну эти, как в старых часах Casio в квадратненьком окошке. Где? Без них это уже не "Тойота"!

Но на этом изменения исчерпаны. Зачем улучшать хорошее? Материалы мягкие, на переднем ряду места достаточно и в принципе все хорошо… пока тебе не приходится лезть в заднюю дверь. Очень эффектная корма и одна из изюминок, - упрятанная, как в купе, ручка дверей в изгибах кузова. Но открывая ее, ты понимаешь, что на этом аналогии с купе не заканчиваются. Там темно и тесно, но надо лезть. Да не очень это семейный автомобиль, хотя детям так даже лучше: в темноте играть в игры удобнее. Сзади можно усадить и взрослых, но главное, чтобы у них не было клаустрофобии. И не из-за места, его не так мало как кажется, а из-за обзора. Сидишь, как в низеньком купе и видишь мир в кусочек окошка, которое смещено вперед.

Немножко "Лексуса"

Но главные изменения все-таки под капотом. Под ним вы уже не встретите двухлитровый бензиновый мотор. Его заменил такой же, но с гибридной системой. Выходит, что чисто бензиновый вариант остался только один - это 1,2-литровый турбированный бензиновый мотор на 116 сил. Зато у C-HR теперь два гибрида на выбор. Такого не предлагает никто! Более слабый, 1,8 л бензин, общей мощностью 122 силы и новый – с двухлитровым ДВС аж на 184 силы. Именно его мы и взяли покататься.

Двухлитровый мотор серии Dynamic Force развивает 152 силы и 190 НМ тяги без турбины и работает в паре с синхронным электродвигателем на 80 кВт (109 л.с.) и 202 Нм. Но по гибридной математике силы не суммируются, поэтому системная мощность не 261 сила, а всего 184 "лошадок". Но для такого авто это немало. Он самый быстрый в линейке C-HR и разгоняется до сотни за 8,2 с против 11 у более слабого гибрида. Но максималка - всего 180 км/ч, и 170 км/ч у более слабого. Поэтому на прямике всех "сожрет" самая слабая бензиновая версия, которая может разогнаться аж до 185.

А вот в чем "делают" гибриды, так это в расходе топлива. Они в городе сжигают 3,8 – 4,0 л на сотню. Такие цифры дизелю не снились. Потому что именно в городе раскрываются преимущества гибрида, когда в тянучках преимущественно работает электрика.

Но если вы любитель полного привода, то должен вас расстроить. 4х4 есть только у самой слабой версии 1.2 л. И это очень весомый аргумент в пользу маленького мотора.

А вот если вас будет "греть", что вы будете ездить почти на "Лексусе", то вам как раз в очередь за новым гибридом. Такой же силовой используется на Lexus UX. Как и коробку передач Direct Shift, которая соединяет в себе вариатор и механическую первую передачу. Это обеспечивает более динамичный старт и возможность передавать момент без проскальзываний в тяжелых условиях.

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А еще гибрид имеет сверхмощный козырь в виде тишины, ведь инженеры действительно не пожалели изоляционных материалов. К тому же машина теперь умеет выключать бензиновый мотор на скорости до 120 км в час, например на спусках.

Обновленная Тойота C-HR уже доступна в Украине. Так что можете самостоятельно испытать все три варианты трансмиссий, договорившись в одном из официальных автосалонов марки.

Сергей Волощенко. Фото Toyota.