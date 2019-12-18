BIG Test оновленої Toyota C-HR

З новим силовим агрегатом Тойота C-HR стала їздити веселіше. Чи так це насправді, перевіряємо на найзахіднішому краю Європи в Португалії.

Тойота C-HR випускається вже більше 3 років і саме час її оновити. Хоча продається вона непогано – всього покупців знайшли 400 тисяч чоловік. Але структура продажів наштовхувала на роздуми – в гібридному виконанні у моделі був лише один варіант, а продавався він в чотири рази краще, ніж дві бензинові версії. Тому в результаті оновлення зробили навпаки – два гібриди і один бензин.

Знайди відмінності

Хто не сильно вдивляється у бампера і світлові прилади, навряд чи помітить оновлення. Краще одразу дивитися на головну оптику. Якщо лінія ходових вогнів зверху, а не знизу, то перед вами фейсліфтингова версія. Тепер вся світлотехніка тільки світлодіодна, змінився передній бампер, стала більшою решітка, вище переїхали противотуманки.

А ось про українських власників не подумали. Нижній фартух переднього бампера, як і раніше, низько висить, навіть на бордюр нормально не виїдеш. Кліренс не зовсім кросоверний – 142 мм у гібридів і 152 мм – у бензинової версії.

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Ззаду в бампері нова накладка, ліхтарі з'єднані чорною смугою спойлера. Багажник у C-HR не найбільший в класі, і у гібрида вміщує 290 літрів (297 у бензинової версії). При цьому у новачка нові колісні диски тільки R17, додали нові кольори кузова. Тепер можна замовити машину з чорним, білим або сірим дахом.

Ті, хто вперше сідають в салон C-HR, очікують таких же яскравих рішень, як в дизайні зовнішнього вигляду. Але всередині це звичайна "Тойота", можна навіть знайти багато спільного з "Королою". Тепер, правда, трошки змінена. На 8-дюймовому екрані з'явилися "фізичні" рукоятки регулювання звуку і меню, 10 кнопок на мультимедіа замість сенсорних кнопок. Нарешті мультимедійна система навчилася дружити з Apple CarPlay і Android Auto.

Але найголовніше, куди зникли культові годинники, які були в "Тойотах", напевно з 70-х років минулого століття? Ну ці, як в старому годиннику Casio в квадратненькому віконці. Де? Без них це вже не "Тойота"!

Але на цьому зміни вичерпані. Навіщо покращувати хороше? Матеріали м'які, на передньому ряду місця досить і в принципі все добре... поки тобі не доводиться лізти в задні двері. Дуже ефектна корма і одна з родзинок, – захована, як в купе, ручка дверей в вигинах кузова. Але відкриваючи її, ти розумієш, що на цьому аналогії з купе не закінчуються. Там темно і тісно, але треба лізти. Так, не дуже це сімейний автомобіль, хоча дітям так навіть краще: в темряві грати в ігри зручніше. Ззаду можна посадити і дорослих, але головне, щоб у них не було клаустрофобії. І не через місце, його не так мало, як здається, а через огляд. Сидиш, як в низенькому купе і бачиш світ в шматочок віконця, яке зміщене вперед.

Трошки "Лексуса"

Але головні зміни все-таки під капотом. Під ним ви вже не зустрінете дволітровий бензиновий мотор. Його замінив такий же, але з гібридною системою. Виходить, що чисто бензиновий варіант залишився лише один – це 1,2-літровий турбований бензиновий мотор на 116 сил. Зате у C-HR тепер два гібриди на вибір. Такого не пропонує ніхто! Слабший, 1,8 л бензин, загальною потужністю 122 сили і новий – з дволітровим ДВС аж на 184 сили. Саме його ми і взяли покататися.

Дволітровий мотор серії Dynamic Force розвиває 152 сили і 190 НМ тяги без турбіни і працює в парі з синхронним електродвигуном на 80 кВт (109 к. с.) і 202 Нм. Але в "гібридній математиці" сили не підсумовуються, тому системна потужність не 261 сила, а всього 184 "конячок". Але для такого авто це чимало. Він найшвидший в лінійці C-HR і розганяється до сотні за 8,2 с проти 11 у слабшого гібрида. Але максималка – всього 180 км/год, і 170 км/год у більш слабкого. Тому на прямій всіх "зжере" найслабша бензинова версія, яка може розігнатися аж до 185.

А ось у чому "роблять" гібриди, так це у витраті палива. Вони в місті спалюють 3,8 – 4,0 л на сотню. Такі цифри дизелю не снилися. Тому що саме в місті розкриваються переваги гібрида, коли в тягучках переважно працює електрика.

Але якщо ви любитель повного приводу, то повинен вас засмутити. 4х4 є тільки у найслабшій версії 1.2 л. І це дуже вагомий аргумент на користь маленького мотора.

А от якщо вас буде "гріти" те, що ви будете їздити майже на "Лексусі", то вам якраз в чергу за новим гібридом. Такий же силовий агрегат використовується на Lexus UX. Як і коробка передач Direct Shift, яка поєднує в собі варіатор і механічну першу передачу. Це забезпечує більш динамічний старт і можливість передавати момент без прослизань у важких умовах.

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А ще гібрид має надпотужний козир у вигляді тиші, адже інженери дійсно не пошкодували ізоляційних матеріалів. До того ж машина тепер вміє вимикати бензиновий мотор на швидкості до 120 км на годину, наприклад на спусках.

Оновлена Тойота C-HR вже доступна в Україні. Так що можете самостійно випробувати всі три варіанти трансмісій, домовившись в одному з офіційних автосалонів марки.

Сергій Волощенко. Фото Toyota.