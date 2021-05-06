Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организовал себе "неформальную встречу" с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном. Она состоялась 5 мая в одной из загородных резиденций Лукашенко.

В общем во встрече из интересного можно выделить, как Лукашенко показывал Додону свой "любимый дворец" и "золотое дно". А вместе с тем и рассказывал о ферме со страусами.

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"Я тебе покажу золотое дно"

В СМИ появился видеоотчет о встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Ты же читал, наверное, о моем "золотом дне" и дворцах... Тебе, думаю, покажу "золотое дно",

– сказал на видео Лукашенко.

Далее он показал Додону "домик", в котором "с Колей (сыном – 24 канал) жил". Именно его и назвал политик "любимым дворцом". А перед этим по дороге рассказал следующее:

"Там у меня ферма целая. Ну, в смысле – лошади, кролики. Страусы там... И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли... Не моих, а местного кооператива".

Политическая часть

Среди политических тем, которые обсуждали Додон и Лукашенко, были протесты в Беларуси и санкции против нее же.

О протестах, Лукашенко сказал, что не мог не удержать власть, и что "Молдове пригодится этот опыт".

По санкциям же отозвался так: мол, надо "в конце концов им (странам Запада – 24 канал) отвечать".

Лукашенко также в очередной раз заявил, что его "хотят убить". Он почему-то считает, что если такое произойдет, то народ выберет "еще более жесткого человека" и "о Беларуси забудут навсегда".

Официальное видео встречи Лукашенко и Додона:

И отрывок о страусах, который в официальное видео не попал, но "Пул первого" его опубликовал:

Почему Лукашенко заговорил с Додоном о "любимом дворце"

В марте 2021 белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" . В нем журналисты рассказали о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси. Включая 7 дворцов.

Лукашенко отреагировал на расследование в привычной манере. Он сказал, что "единственным дворцом" его есть родной дом, где он вырос.

При чем тут страусы

Дело в том, что на территории резиденции украинского президента-беглеца Виктора Януковича в Межигорье также жили страусы и другие животные.

В одном из интервью его попросили объяснить этот факт. И Янукович сказал , что там, в Межигорье, у него не частный зоопарк. Просто страусы жили рядом , и он их "поддерживал".

Интересно, что Лукашенко о животных рядом со своей резиденцией высказался почти точно так же.