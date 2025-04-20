В Молдове мэр села жег шины на Пасху и напал на инспектора, который заметил нарушение

В Пасхальную ночь в одном из сел Молдовы мэр, вероятно, сжигал автомобильные шины. Это давняя традиция, которая в стране считается нарушением порядка.

Возле мэрии села в Оргиевском районе Молдовы заметили кучу шин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Иона Булмагу.

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В Молдове на Пасху жгли шины несмотря на запрет

Как отметил Ион Булмага, в одном из сел инспекторы зафиксировали нагромождение шин возле мэрии в ночь на 20 апреля. Они просили убрать кучу, но в ответ на это, глава этого населенного пункта напал на одного из чиновников.

Позже мои коллеги вернулись и увидели людей, среди них были несовершеннолетние, которые сжигали эти шины. После дискуссии с одним из моих коллег мэр напал на него, пытаясь вырвать устройство, на которое он снимал его, чтобы зафиксировать доказательства,

– сказал руководитель Инспектората.

К слову, известно, что мэр этого села не впервые нарушает правила природоохранного законодательства. Инспекториат планирует подать на него заявление в полицию после получения детального отчета.

Булмага также призвал увеличить штрафы за сжигание шин, ведь эти опасные действия молдаване делают накануне Пасхи. Он предлагает установить наказание в объеме 50 тысяч молдавских леев (это почти 2900 долларов).

Разжигание костра и сжигание шин – это давняя традиция во многих селах Молдовы. Люди верят, что это якобы может изгнать злых духов.

Ранее на Пасху молдаване жгли костры из дров, а сейчас разжигают преимущественно покрышки. В прошлые годы жителям также отмечали о запрете сжигания шин.