Біля мерії села в Оргіївському району Молдови помітили купу шин. Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іона Булмагу.

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У Молдові на Великдень палили шини попри заборону

Як зазначив Іон Булмага, в одному із сіл інспектори зафіксували нагромадження шин біля мерії в ніч проти 20 квітня. Вони просили прибрати купу, але у відповідь на це, очільник цього населеного пункту напав на одного з посадовців.

Пізніше мої колеги повернулися і побачили людей, серед яких були неповнолітні, які спалювали ці шини. Після дискусії з одним з моїх колег мер напав на нього, намагаючись вирвати пристрій, на який він знімав його, щоб зафіксувати докази,

– сказав керівник Інспекторату.

До слова, відомо, що мер цього села не вперше порушує правила природоохоронного законодавства. Інспекторіат планує подати на нього заяву до поліції після отримання детального звіту.

Булмага також закликав збільшити штрафи за спалювання шин, адже ці небезпечні дії молдавани роблять напередодні Великодня. Він пропонує встановити покарання в обсязі 50 тисяч молдовських леїв (це майже 2900 доларів).

Розпалювання багаття та спалювання шин – це давня традиція в багатьох селах Молдови. Люди вірять, що це буцімто може вигнати злих духів.

Раніше на Великдень молдавани палили багаття з дров, а зараз розпалюють переважно покришки. У минулі роки жителям також наголошували про заборону спалювання шин.