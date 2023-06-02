Кличко направил к правительству обращение об отставке главы Деснянской РГА после трагедии 1 июня

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров Украины насчет отстранения от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

Соответствующий документ появился в распоряжении Цензор.НЕТ. Подробности обращения городского головы Киева к правительству читайте дальше.

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"Вношу на рассмотрение предложение об отстранении от исполнения обязанностей по должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Ратникова Дмитрия Геннадьевича на время проведения уполномоченными органами расследования событий, которые произошли во время ночного обстрела в Деснянском районе города Киева 01 июня 2023 года", – говорится в документе.

Кличко отметил, что, согласно пункту 16 статьи 16 Закона Украины "О местных государственных администрациях", местные госадминистрации должны осуществлять государственный контроль за состоянием защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) на соответствующих территориях.

Также абзацем 4 пункта 10 Положения о единой государственной системе гражданской защиты установлено, что постоянно действующими органами управления гражданской защиты, к полномочиям которых относятся вопросы организации и осуществления мер гражданской защиты, на местном уровне являются районные в городе государственные администрации и их подразделения по вопросам гражданской защиты.

Виталий Кличко обратился к правительству по поводу отставки главы Деснянской РГА / Фото Цензор.НЕТ

Ранее сообщалось, что во время ночной ракетной атаки 1 июня в Деснянском районе Киева погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие, расположенное в поликлинике. Еще 10 человек были ранены.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что все решения относительно ответственных лиц, виновных в трагедии, будут приняты безотлагательно. В тот же день он сообщил, что обратился в Офис Президента и правительство об отстранении главы Деснянского района от исполнения обязанностей на время расследования.

Как известно, согласно законодательству Украины, глав районных администраций Киева назначает и увольняет с должности Президент Украины по представлению Кабинета министров.