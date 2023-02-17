Теперь Ящук отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также, среди прочего, координирует работу учебных заведений системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.
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Кроме того, Кабмин переназначил двух заместителей:
- Богдана Драпятого, который будет отвечать за взаимодействие с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами и координировать работу сервисных центров МВД. Также на него возложена организация и контроль в вопросах гуманитарного разминирования.
- Майора полиции Екатерину Павличенко, которая будет координировать международную деятельность МВД, процесс обмена и освобождения военнопленных.
Среди назначенных также три новых заместителя министра:
- Генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, который возглавлял Департамент организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины, а теперь будет отвечать, среди прочего, за стратегическое планирование деятельности министерства и внедрение и реализацию проектов ГО.
- Генерал полиции третьего ранга Василий Тетеря, который до назначения заместителем министра внутренних дел занимал должность заместителя председателя Национальной полиции. Направлением его ответственности будут вопросы развития государственной авиации, внутреннего аудита, материально-технического обеспечения МВД.
- Полковник полиции Леонид Тимченко, возглавляемый Департаментом информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины. В новой должности он будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, а также курировать работу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Что известно о заменах в МВД
К сожалению, эти кадровые назначения имеют трагический подтекст. В начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла трагедия вертолет ГСЧС упал на один из жилых микрорайонов города. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту вертолета.
Среди руководителей министерства погибли министр, первый замминистра и государственный секретарь МВД. Причины трагедии расследуются до сих пор.
Тем временем правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы МВД. Позже на заседании Верховной Рады приняли решение, что Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. После этого Кабмин уволил всех заместителей главы МВД и назначил новых.