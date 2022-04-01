Трагедия должна закончиться, количество украинских беженцев уже превысило 4 миллиона, – ООН

Преступное нападение России на Украину заставило миллионы украинцев покинуть свои дома и искать безопасного места в других странах. Европейские страны стали основным временным убежищем для украинцев.

За последнюю неделю поток украинцев, ищущих безопасности в Европе, составил 40 тысяч в сутки. Женщины с детьми вынуждены покидать свои дома и бежать от российских ракет.

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"Это должно прекратиться"

По оценке ООН, уже более 4 миллионов украинцев находятся в роли беженцев. Ни одна гуманитарная помощь не способна помочь ситуации, поэтому единственный выход – прекращение войны.

Украинцы вынуждены бежать, спасая свою жизнь. Вынуждены покинуть свои дома. Вынуждены быть отдельно от семьи.,

– заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

90% украинских беженцев – это женщины и дети. Более половины из 7,5 украинских детей перемещены: как внутри Украины, так и в Европу.

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