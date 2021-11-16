Трагедия в доме престарелых в Днепре: администратор говорит, что не подозревала о пожаре

16 ноября 2021 , 20:31
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Источник:

ТСН

Ужасная трагедия произошла в доме престарелых в Днепре. Во время пожара задохнулись 5 женщин. Администратор заведения, которую задержали, говорит, что не догадывалась о возгорании.

Всех жителей дома престарелых уже забрали из этого помещения.

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Комната была вся в копоте

СМИ сообщают, что в заведение для пожилых людей двухэтажный частный дом превратился полгода назад. 5 женщин без признаков жизни нашла именно администратор, она сообщила полиции.

Погибшим было от 74 до 89 лет

Комната, в которой погибли женщины, была вся в черной копоти. Работница заведения говорит, что до утра о пожаре и не догадывалась. Погибшим женщинам было от 74 до 89 лет, и они не могли передвигаться без посторонней помощи.

Обратите внимание! Предварительно причиной смерти называют отравление угарным газом.

Что известно о работе заведения

Пребывание в частном заведении было недешевым и за него родственники платили по 10 тысяч гривен в месяц. Обещали клиентам круглосуточный уход. Пока есть противоречия относительно легальности работы: в полиции говорят, что дом для пожилых вроде бы работал легально, а в управлении соцзащиты – что нет.

В заведении на момент пожара находились 30 пациентов, кроме погибших никто не пострадал. Раньше претензий к работе учреждения никто не имел.

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Кратко о трагедии в доме престарелых в Днепре:

  • Трагедия произошла в частном доме престарелых в ночь на 16 ноября.
  • По предварительной информации, в комнате, где находились лежачие женщины, замкнуло проводку.
  • Пятеро пациенток задохнулись от угарного газа.
  • Полиция возбудила уголовное производство за несоблюдение правил пожарной безопасности.
  • Задержан администратор заведения.
Автор: Ірина Пундор