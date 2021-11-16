Трагедия в доме престарелых в Днепре: администратор говорит, что не подозревала о пожаре
Источник:ТСН
Ужасная трагедия произошла в доме престарелых в Днепре. Во время пожара задохнулись 5 женщин. Администратор заведения, которую задержали, говорит, что не догадывалась о возгорании.
Всех жителей дома престарелых уже забрали из этого помещения.
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Комната была вся в копоте
СМИ сообщают, что в заведение для пожилых людей двухэтажный частный дом превратился полгода назад. 5 женщин без признаков жизни нашла именно администратор, она сообщила полиции.
Погибшим было от 74 до 89 лет
Комната, в которой погибли женщины, была вся в черной копоти. Работница заведения говорит, что до утра о пожаре и не догадывалась. Погибшим женщинам было от 74 до 89 лет, и они не могли передвигаться без посторонней помощи.Обратите внимание! Предварительно причиной смерти называют отравление угарным газом.
Что известно о работе заведения
Пребывание в частном заведении было недешевым и за него родственники платили по 10 тысяч гривен в месяц. Обещали клиентам круглосуточный уход. Пока есть противоречия относительно легальности работы: в полиции говорят, что дом для пожилых вроде бы работал легально, а в управлении соцзащиты – что нет.
В заведении на момент пожара находились 30 пациентов, кроме погибших никто не пострадал. Раньше претензий к работе учреждения никто не имел.
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Кратко о трагедии в доме престарелых в Днепре:
- Трагедия произошла в частном доме престарелых в ночь на 16 ноября.
- По предварительной информации, в комнате, где находились лежачие женщины, замкнуло проводку.
- Пятеро пациенток задохнулись от угарного газа.
- Полиция возбудила уголовное производство за несоблюдение правил пожарной безопасности.
- Задержан администратор заведения.