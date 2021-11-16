Усіх мешканців будинку для літніх вже забрали з цього приміщення.

До теми Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі: Денісова назвала причину трагедії

Кімната була вся у кіптяві

ЗМІ повідомляють, що у заклад для людей літнього віку двоповерховий приватний будинок перетворився пів року тому. 5 жінок без ознак життя знайшла саме адміністраторка, вона повідомила поліцію.

Загиблим було від 74 до 89 років

Кімната, у якій загинули жінки, була вся у чорній кіптяві. Працівниця закладу каже, що до ранку про пожежу і не здогадувалась. Загиблим жінкам було від 74 до 89 років і вони не могли пересуватись без сторонньої допомоги.

Зверніть увагу! Попередньо причиною смерті називають отруєння чадним газом.

Що відомо про роботу закладу

Перебування у приватному закладі було недешевим і за нього родичі мешканців платили по 10 тисяч гривень на місяць. Обіцяли клієнтам цілодобовий догляд. Наразі є суперечності щодо легальності роботи: у поліції кажуть, що будинок для літніх начебто працював легально, а в управлінні соцзахисту – що ні.

У закладі на момент пожежі перебували 30 пацієнтів, окрім загиблих, ніхто не постраждав. Раніше претензій до роботи установи ніхто не мав.

Читайте також Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео

Коротко про трагедію у будинку для літніх у Дніпрі: