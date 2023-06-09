Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его мнению, реакция мира на трагедию в Херсонской области точно будет.

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"Я думаю, что реакция будет. Но она будет не в Новой Каховке, а на поле боя. Она будет под Бахмутом, в Московской области, в Москве, в Белгороде. Это все из-за страха России перед контрнаступлением. Это реальная причина", – заметил он.

Мир толерует зло

Давидюк отметил, что Запад должен предоставить Украине коалицию авиации, танков, ПВО и защиту для критических объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что нужно делать все, чтобы предотвратить новые трагедии.

Если завтра это будет Запорожская АЭС, как Европа будет не пропускать радиацию? Шенгенской зоной или зонтик откроет? Если можно предотвратить трагедии, то их нужно предотвратить, а не быть толерантным ко злу. Притворяться, что "не понятно, кто взорвал", значит толеровать зло,

– считает он.

Политолог уверен, что Украина не позволит миру закрыть глаза на террористические действия России.

Обратите внимание! Россия подорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт на Каховской ГЭС – это самая большая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий.

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