Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. На його думку, реакція світу на трагедію у Херсонській області точно буде.
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"Я думаю, що реакція буде. Але вона буде не у Новій Каховці, а на полі бою. Вона буде під Бахмутом, у Московській області, у Москві, у Бєлгороді. Це все через страх Росії перед контрнаступом. Це реальна причина", – зауважив він.
Світ толерує зло
Давидюк зазначив, що Захід повинен надати Україні коаліцію авіації, танків, ППО та захист для критичних об'єктів інфраструктури. Він наголосив, що потрібно робити усе, щоб запобігти новим трагедіям.
Якщо завтра це буде Запорізька АЕС, то як Європа буде не пропускати радіацію? Шенгенською зоною чи парасольку відкриє? Коли можна запобігти трагедіям, то їм треба запобігти, а не бути толерантним до зла. Вдавати, що "не зрозуміло, хто підірвав", означає толерувати зло,
– вважає він.
Політолог упевнений, що Україна не дозволить світу закрити очі на терористичні дії Росії.
Давидюк про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Наслідки підриву Каховської ГЕС: останні новини
- Запорізька АЕС більше не може брати воду з Каховського водосховища, бо там через два дні після підриву росіянами ГЕС рівень води опустився нижче за так звану "мертву точку". Є певні загрози для ЗАЕС та загалом для ядерної безпеки.
- Після жахливого затоплення Херсонський обласний центр з гідрометеорології попередив людей про ще одне лихо. У регіоні прогнозують грозові дощі. Також додали, що шквали та пориви вітру очікуються на рівні 15 – 20 метрів за секунду.
- Міністерство аграрної політики повідомило, що підрив росіянами Каховської ГЕС завдав значного удару по сільському господарстві України. Понад пів мільйона гектарів земель фактично залишились без зрошення. Відновлення зрошення займе від 3 до 7 років.