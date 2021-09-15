Как рассказали правоохранители, к медикам обратились родители ребенка. Они и обнаружили малыша в пруду.
Важно Упали ворота: в Харькове на школьном стадионе тяжело травмировался 6-летний мальчик
Врачи пытались реанимировать ребенка, но все старания оказались напрасными. Известно, что родные на момент трагедии были дома. Полиция Ивано-Франковщины расследует обстоятельства трагедии.
Уже начали уголовное производство с отметкой "несчастный случай". Тело ребенка направили на экспертизу, чтобы выяснить окончательную причину смерти ребенка.
К сожалению, смерть на воде среди детей в Украине случается нередко. К примеру:
- в Днепре 8 августа погиб ребенок в аквапарке на Набережной Победы. Родители 9-летнего мальчика в момент трагедии "отдыхали" на баре.
- А 10 августа 8-летняя девочка едва не утонула на море в Одессе. Ребенок потерял сознание в воде – ее на берег вытащила мать.