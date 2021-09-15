Як розповіли правоохоронці, до медиків звернулися батьки дитини. Вони й виявили малечу у ставку.

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Лікарі намагалися реанімувати маля, але всі старання виявилися марними. Відомо, що рідні на момент трагедії були вдома. Поліція Івано-Франківщини розслідує обставини трагедії.

Вже розпочали кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок". Тіло дитини направили на експертизу, аби з'ясувати остаточну причину смерті дитини.

Зверніть увагу! Статистика утоплень в Україні продовжує рости. У період із січня по кінець липня на водоймах загинули понад 900 людей.

На жаль, смерть на воді серед дітей в Україні трапляється нерідко. До прикладу: