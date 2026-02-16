В Бродовской общине объявили трехдневный траур по застреленным детям и отцу

Из-за трагедии в селе Станиславчик, что на Львовщине, в Бродовской общине объявили дни траура. Траур продлится в течение трех дней – с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщает Бродовский городской совет.

Сколько продлится траур в общине?

Городской голова Анатолий Белей призвал жителей общины воздержаться от проведения развлекательных мероприятий с 16 по 18 февраля и почтить память погибших.

Траур объявлен в связи с трагедией, которая произошла в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области. Вечером 15 февраля отец застрелил из охотничьего ружья своих двух детей, а после – совершил самоубийство.

Что известно о смертельном инциденте в селе Станиславчик?

Вечером 15 февраля бабушка детей услышала стрельбу в доме, когда она зашла в соседнюю комнату то обнаружила тела 13-летнего внука, 15-летней внучки и их 42-летнего отца без признаков жизни.

По предварительным данным, отец выстрелил в детей из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство. Дети жили с отцом и бабушкой, а их мать находится на заработках в Польше.

Староста села заметил, что семья не вызывала никаких нареканий и дети были ухожены.

16 февраля мать убитых детей вернулась из-за границы. Сейчас ее допрашивают правоохранители.