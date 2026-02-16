Про це повідомляє Бродівська міська рада.

Дивіться також Вбивство дітей батьком на Львівщині: у школі опублікували щемливий допис

Скільки триватиме траур у громаді?

Міський голова Анатолій Белей закликав мешканців громади утриматись від проведення розважальних заходів з 16 по 18 лютого та вшанувати пам'ять загиблих.

Траур оголошено у зв'язку із трагедією, яка сталась у селі Станіславчик Золочівського району Львівської області. Ввечері 15 лютого батько застрелив із мисливської рушниці своїх двох дітей, а після – скоїв самогубство.

Що відомо про смертельний інцидент у селі Станіславчик?

Ввечері 15 лютого бабуся дітей почула стрілянину у будинку, коли вона зайшла у сусідню кімнату то виявила тіла 13-річного онука, 15-річної онучки та їхнього 42-річного батька без ознак життя.

За попередніми даними, батько вистрілив у дітей із мисливської рушниці, після чого скоїв самогубство. Діти жили з батьком і бабусею, а їхня мати перебуває на заробітках у Польщі.

Староста села зауважив, що сім'я не викликала жодних нарікань і діти були доглянуті.

16 лютого мати вбитих дітей повернулась з-за кордону. Наразі її допитують правоохоронці.