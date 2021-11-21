Трагедия на Сумщине: ребенка насмерть засыпало землей

В городе Лебедин, что в Сумской области, 20 ноября случилась ужасная трагедия. Там на территории бывшего предприятия 12-летнего мальчика засыпало грунтом.

В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям информация о том, что на улице Тараса Шевченко произошла беда, поступило в 11:02.

Читайте также В Черкассах горе-мать уснула на младенце: ребенка едва успели спасти

Мальчика засыпало почвой

Трагедия случилась на территории бывшего предприятия в городе Лебедин.

С погибшим мальчиком был его друг. Именно он побежал за помощью к местной жительнице. По предварительной информации, она, придя на место ужасного инцидента, позвонила спасателям. На место вызова отправились спасатели.

Спасти ребенка не удалось

На одном из боков котлована они увидели кусок капюшона, выглядывавший на поверхность. Спасатели оперативно начали раскапывать грунт. А на глубине примерно 30 сантиметров наткнулись на 12-летнего мальчика.

К сожалению, ребенок уже был без признаков жизни. Погибшего достали на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи. Несмотря на все приложенные усилия и проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось.

Все обстоятельства и причины трагедии сейчас выясняют правоохранители.

Спасатели призывают: ни при каких обстоятельствах не оставляйте своих детей без присмотра! Объясняйте им основные правила безопасного поведения и опасные последствия, к которым может привести их несоблюдение!