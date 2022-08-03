Я шокирован реакцией Запада, – блогер Лаченков о трагедии в Еленовке

Украинцы активно распространяли информацию о трагедии в Еленовке в соцсетях. Однако реакция Запада шокировала многих.

Международные организации, такие как Красный крест и ООН, не реагируют на призывы украинцев в соцсетях. Об этом 24 каналу рассказал украинский блогер Игорь Лаченков.

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Пытаются замолчать этот вопрос

Они пытаются откреститься от этого всего, что они здесь ни при чем. Честно, я шокирован реакцией Запада,

– подчеркнул блогер.

По мнению Лаченкова, теракт в Еленовке – это самое страшное событие в военном плане за многие годы.

Также он подчеркнул необходимость информационных компаний по поводу российско-украинской войны, направленных именно на западных партнеров. Ведь у врага большой медиаресурс на Западе, которому нужно противостоять.

Игорь Лаченков об информационной войне: смотрите видео

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Трагедия в Еленовке: что известно

29 июля в российских медиа появилась информация о якобы "обстреле" бывшей колонии в оккупированной Еленовке. Сначала оккупанты обвинили в этом ВСУ. Они сообщили, что колонию атаковали американскими ракетами HIMARS.

В Генеральном штабе сразу опровергли причастность наших войск к обстрелу колонии. Там заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые они совершили в Еленовке.

В Офисе генпрокурора из-за обстрела начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Там сообщили о гибели около 40 и ранении 130 человек. Сообщается, что среди них не только военные ВСУ, но гражданские.

захватчики фактически признались в причастности к убийству пленных в Еленовке. Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что оккупанты кичатся тем, что "ни один из сотрудников СИЗО" не пострадал. Однако отметил, если бы удар нанесли ВСУ, то персонал пострадал бы обязательно.

Также Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором солдаты врага признаются, что это именно они убили пленных, а заявления российских пропагандистов – ложь

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