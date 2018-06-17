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Трагедия в ночном клубе: почти 20 человек погибли

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В Венесуэле в результате давки в ночном клубе погибли не менее 17 человек
В Венесуэле в результате давки в ночном клубе погибли не менее 17 человек / ТСН

В столице Венесуэлы Каракасе в одном из ночных клубов вечеринка студентов по случаю завершения обучения завершилась многочисленными жертвами. Так, сначала возникла драка, а потом один из посетителей бросил в толпу гранату со слезоточивым газом, которая взорвалась, и в результате образовалась смертельная давка.

По информации CNN, погибли по меньшей мере 17 человек, среди которых восемь были несовершеннолетними, а всего на вечеринке собрались около 500 студентов.

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Согласно отчету Национальной полиции страны, по меньшей мере 11 человек погибли в результате удушья.

Кроме того, еще 5 человек получили различные травмы, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Венесуэла, Каракас, ночной клуб, жертвы, давка
На время расследования ночной клуб, где произошла трагедия, закрыли

Как сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль, в клубе возникла драка, а потом один из вовлеченных в нее бросил в толпу гранату со слезоточивым газом, в результате чего образовалась паника, поскольку посетители клуба попытались быстро покинуть помещение, а это в свою очередь привело к давке.

По его словам, в итоге были задержаны 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Свидетели, в частности, утверждают, что один из несовершеннолетних является ответственным за взрыв гранаты.

Также был задержан владелец заведения, поскольку тот не обеспечил надлежащие меры безопасности, в результате чего в клуб смогли пронести опасные предметы.

Напомним, что 10 июня утром в Сумах неизвестный в Балаклаве забежал в развлекательное заведение "Луна" и взорвал там гранату Ф1, бросив ее под ноги посетителям. В результате 8 человек попали в больницу.

Теги: Жертвы студенты Криминальные новости Взрыв Венесуэла
Источник: 24 Канал
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