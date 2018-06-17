Трагедія у нічному клубі: майже 20 людей загинули

У столиці Венесуели Каракасі в одному із нічних клубів вечірка студентів з нагоди завершення навчання завершилася численними жертвами. Так, спершу виникла бійка, а згодом один із відвідувачів кинув у натовп гранату зі сльозогінним газом, яка вибухнула, і у резульататі уторилася смертельна тиснява.

За інформацією CNN, загинули щонайменше 17 осіб, серед яких вісім були неповнолітніми, а загалом на вечірці зібралися близько 500 студентів.

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Відповідно до звіту Національної поліції країни, щонайменше 11 людей загинули внаслідок задухи.

Крім того, ще 5 осіб зазнали різних травм, а один із потерпілих перебуває у важкому стані.



На час розслідування нічний клуб, де сталася трагедія, закрили

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль, у клубі виникла бійка, а потім один із залучених у неї кинув у натовп гранату зі сльозогінним газом, внаслідок чого утворилася паніка, оскільки відвідувачі клубу спробували швидко покинути приміщення, а це своєю чергою призвело до тисняви.

За його словами, у підсумку було затримано 7 осіб, у тому числі двох неповнолітніх. Свідки, корема, переконують, що один із неповнолітніх є відповідальним за вибух гранати.

Також було затримано власника закладу, оскільки той не забезпечив належні заходи безпеки, внаслідок чого до клубу змогли пронести небезпечні предмети.

17 killed in stampede after brawl at crowded Caracas club https://t.co/65YTerEJIj pic.twitter.com/68AFFMc1oc — CaribNews (@caribnews) June 16, 2018