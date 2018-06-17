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Трагедія у нічному клубі: майже 20 людей загинули

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У венесуелі внаслідок тисняви у нічному клубі загинули щонайменше 17 осіб
У венесуелі внаслідок тисняви у нічному клубі загинули щонайменше 17 осіб / ТСН

У столиці Венесуели Каракасі в одному із нічних клубів вечірка студентів з нагоди завершення навчання завершилася численними жертвами. Так, спершу виникла бійка, а згодом один із відвідувачів кинув у натовп гранату зі сльозогінним газом, яка вибухнула, і у резульататі уторилася смертельна тиснява.

За інформацією CNN, загинули щонайменше 17 осіб, серед яких вісім були неповнолітніми, а загалом на вечірці зібралися близько 500 студентів.

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Відповідно до звіту Національної поліції країни, щонайменше 11 людей загинули внаслідок задухи.

Крім того, ще 5 осіб зазнали різних травм, а один із потерпілих перебуває у важкому стані.

Венесуела, Каракас, нічний клуб, жертви, тиснява
На час розслідування нічний клуб, де сталася трагедія, закрили 

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль, у клубі виникла бійка, а потім один із залучених у неї кинув у натовп гранату зі сльозогінним газом, внаслідок чого утворилася паніка, оскільки відвідувачі клубу спробували швидко покинути приміщення, а це своєю чергою призвело до тисняви.

За його словами, у підсумку було затримано 7 осіб, у тому числі двох неповнолітніх. Свідки, корема, переконують, що один із неповнолітніх є відповідальним за вибух гранати.

Також було затримано власника закладу, оскільки той не забезпечив належні заходи безпеки, внаслідок чого до клубу змогли пронести небезпечні предмети.

Нагадаємо, що 10 червня вранці у Сумах невідомий у балаклаві забіг до розважального закладу "Луна"і підірвав там гранату Ф1, кинувши її під ноги вдвідувачам. У результаті 8 осіб потрапили до лікарні.

Теги: Жертви студенти Вибух Кримінальні новини Венесуела
Джерело: 24 Канал
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