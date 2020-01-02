Трагедия в Тайване: глава Генштаба погиб во время падения вертолета

В Тайване разбился вертолет с начальником Генерального штаба Шэнь Имином на борту. Министерство обороны сообщило, что чиновник и еще семь генералов погибли в результате аварии. Пять человек – выжили.

Вертолет разбился в горах неподалеку от столицы Тайбэя. Об этом сообщает South China Morning Post. Смотрите также: В США упал самолет: только один пассажир выжил – жуткое видео 62-летний Шэнь и еще несколько видных военных чиновников летели к солдатам в западной провинции Илан, чтобы поздравить их с Новым годом.

Глава Генерального штаба Тайваня Шэнь Имин/ фото Johnson Lai / AP