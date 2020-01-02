Трагедия в Тайване: глава Генштаба погиб во время падения вертолета
В Тайване разбился вертолет с начальником Генерального штаба Шэнь Имином на борту. Министерство обороны сообщило, что чиновник и еще семь генералов погибли в результате аварии. Пять человек – выжили.
Вертолет разбился в горах неподалеку от столицы Тайбэя. Об этом сообщает South China Morning Post.
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62-летний Шэнь и еще несколько видных военных чиновников летели к солдатам в западной провинции Илан, чтобы поздравить их с Новым годом.
Глава Генерального штаба Тайваня Шэнь Имин/ фото Johnson Lai / AP
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