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      Трагедия в Тайване: глава Генштаба погиб во время падения вертолета

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      Авария вертолета в Тайване / Yulan Country Fire Bureau

      В Тайване разбился вертолет с начальником Генерального штаба Шэнь Имином на борту. Министерство обороны сообщило, что чиновник и еще семь генералов погибли в результате аварии. Пять человек – выжили.

      Вертолет разбился в горах неподалеку от столицы Тайбэя. Об этом сообщает South China Morning Post.

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      62-летний Шэнь и еще несколько видных военных чиновников летели к солдатам в западной провинции Илан, чтобы поздравить их с Новым годом.


      Глава Генерального штаба Тайваня Шэнь Имин/ фото Johnson Lai / AP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Китай Аварии и ДТП авиация
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