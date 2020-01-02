Трагедія у Тайвані: глава Генштабу загинув під час падіння гелікоптера

У Тайвані розбився гелікоптер із начальником Генеральному штабу Шень Ї Мінгом на борту. Міністерство оборони повідомило, що посадовець та ще сім генералів загинули внаслідок аварії. П’ятеро осіб – вижили.

Гелікоптер розбився у горах неподалік від столиці Тайбея. Про це повідомляє South China Morning Post. Дивіться також: У США впав літак: лише один пасажир вижив – моторошне відео 62-річний Шень та ще кілька чільних військових посадовців летіли до солдатів у західній провінції Ілань, щоб привітати їх із Новим роком.

Глава Генерального штабу Тайваню Шень Ї Мінг / фото Johnson Lai / AP