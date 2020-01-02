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      Трагедія у Тайвані: глава Генштабу загинув під час падіння гелікоптера

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      Аварія гелікоптера у Тайвані / Yulan Country Fire Bureau

      У Тайвані розбився гелікоптер із начальником Генеральному штабу Шень Ї Мінгом на борту. Міністерство оборони повідомило, що посадовець та ще сім генералів загинули внаслідок аварії. П’ятеро осіб – вижили.

      Гелікоптер розбився у горах неподалік від столиці Тайбея. Про це повідомляє South China Morning Post.

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      62-річний Шень та ще кілька чільних військових посадовців летіли до солдатів у західній провінції Ілань, щоб привітати їх із Новим роком.


      Глава Генерального штабу Тайваню Шень Ї Мінг / фото Johnson Lai / AP

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Аварії та ДТП Китай
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