Трагедія у Тайвані: глава Генштабу загинув під час падіння гелікоптера
У Тайвані розбився гелікоптер із начальником Генеральному штабу Шень Ї Мінгом на борту. Міністерство оборони повідомило, що посадовець та ще сім генералів загинули внаслідок аварії. П’ятеро осіб – вижили.
Гелікоптер розбився у горах неподалік від столиці Тайбея. Про це повідомляє South China Morning Post.
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62-річний Шень та ще кілька чільних військових посадовців летіли до солдатів у західній провінції Ілань, щоб привітати їх із Новим роком.
Глава Генерального штабу Тайваню Шень Ї Мінг / фото Johnson Lai / AP
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