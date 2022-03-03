Трагический сценарий невозможен, – Минэнерго уверяет, что АЭС в Энергодаре под надежной охраной

Российские оккупанты прорвались в город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Это крупнейшая АЭС в Европе, и она оказались под угрозой обстрелов.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире UA разом поделился самыми свежими новостями из Энергодара. По его словам, Запорожская АЭС надежно охраняется, поэтому трагический сценарий – невозможен.

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В то же время российские захватчики уже открыли обстрел по городу. В Минэнерго отмечают, что попытки стрельбы в направлении атомной электростанции – это варварство, за которое предусмотрена международная ответственность.

Украина находится на постоянной связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), информируя о ситуации в Энергодаре.

Захватывая АЭС, враг хочет пошатнуть украинскую энергосистему,

– пояснили в Минэнерго.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что Россия не нанесет удар по ядерным объектам Украины. Он отверг любую возможность такой атаки.

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