Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что нужно уничтожать любую посудину Черноморского флота России.

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Полковник запаса отметил, что россияне заявили, что якобы сбили 9 ATACMS над оккупированным Крымом. Поэтому, вероятно, туда прилетело что-то баллистическое.

Это могли быть "Нептуны", могли ATACMS,

– считает Свитан.

Туда достают 300-километровые ATACMS и, конечно, наши "Нептуны". Однако, по его мнению, "Нептуны" лучше использовать по российской территории – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и даже по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае.

Он добавил, что вопрос заключается в количестве этих ракет, поскольку их у нас есть не так много. Поэтому сейчас оптимальным вариантом для ударов по Крыму являются 300-километровые ATACMS. Нам же нужно уничтожать любую вражескую посудину в Черном море.

Как удается сбивать российские Су-25

Свитан отметил, что Су-25 – это основной тактический штурмовик, который работает очень давно – где-то уже под 40 лет. Это очень хороший самолет с точки зрения работы по земле.

По его словам, у этого самолета есть 10 точек подвески, поэтому они могут использовать НУРСы, то есть неуправляемые реактивные снаряды.

По большому счету это такой летающий "Град",

– заявил Свитан.

Он заметил, что наша ПВО не дает подходить Су-25 на высотах для работы по цели. Поэтому россиянам приходится заходить на предельно малых высотах – ниже 30 метров. И летают эти "сушки" преимущественно парами.

Летчик-инструктор объяснил, что на предельно малой высоте зенитно-ракетный комплекс их не видит и самолет отстреливаются за 5 километров до линии боевого соприкосновения. А большинство наших ПЗРК могут уничтожать цели на расстоянии до 5 километров.

Однако, добавил Свитан, у нас появились некоторые ПЗРК и ЗРК, которые могут доставать Су-25 на предельно малых высотах на больших дальностях. Поэтому наши воины смогли отминусовать уже не одну "сушку".

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