Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що потрібно знищувати будь-яку посудину Чорноморського флоту Росії.
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Полковник запасу зауважив, що росіяни заявили, що нібито збили 9 ATACMS над окупованим Кримом. Тому, ймовірно, туди прилетіло щось балістичне.
Це могли бути "Нептуни", могли ATACMS,
– вважає Світан.
Туди дістають 300-кілометрові ATACMS і, звісно, наші "Нептуни". Однак, на його думку, "Нептуни" краще використовувати по російській території – Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях і навіть по аеродрому "Кущевська" у Краснодарському краї.
Він додав, що питання полягає у кількості цих ракет, оскільки їх у нас є не так багато. Тож наразі оптимальним варіантом для ударів по Криму є 300-кілометрові ATACMS. Нам же потрібно знищувати будь-яку ворожу посудину в Чорному морі.
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Світан зазначив, що Су-25 – це основний тактичний штурмовик, який працює дуже давно – десь уже під 40 років. Це дуже гарний літак з погляду роботи по землі.
За його словами, у цього літака є 10 точок підвіски, тому вони можуть використовувати НУРСи, тобто некеровані реактивні снаряди (від російського "неуправляемые реактивные снаряды" – 24 Канал).
Взагалі це такий літаючий "Град",
– заявив Світан.
Він зауважив, що наша ППО не дає підходити Су-25 на висотах для роботи по цілі. Тому росіянам доводиться заходити на гранично малих висотах – нижче за 30 метрів. І літають ці "сушки" переважно парами.
Льотчик-інструктор пояснив, що на гранично малій висоті зенітно-ракетний комплекс їх не бачить і літак відстрілюються за 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення. А більшість наших ПЗРК можуть знищувати цілі на відстані до 5 кілометрів.
Однак, додав Світан, у нас з'явилися деякі ПЗРК і ЗРК, які можуть діставати Су-25 на гранично малих висотах на більших дальностях. Тому наші воїни змогли відмінусувати вже не одну "сушку".
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