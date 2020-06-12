Беларусь и дальше является чрезвычайной и экстраординарной угрозой для США, – Трамп
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год – в который раз после 2006 года – так называемый "режим чрезвычайной ситуации" в отношении Беларуси. А все из-за коррупции, репрессий и нарушения прав человека в управляемой Лукашенко стране.
Беларусь будет дальше под санкциями США
В обращении Трампа по Беларуси, опубликованном на официальном сайте Белого дома 11 июня, говорится, что "определенные представители" власти страны:
Интересная мысль Кого испугался Лукашенко
- Подрывают ее демократию,
- Пренебрегают правами человека,
- Совершают политические репрессии,
- Участвуют в коррупционных схемах.
Следовательно, эти белорусские "чиновники и другие лица", как заявил Трамп, "продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики США".
Именно поэтому режим чрезвычайной ситуации по Беларуси продлили еще на год. Так происходит еще с 16 июня 2006 года – тогда Вашингтон ввел санкции из-за репрессий во время президентских выборов в Беларуси.
Отношения США и Беларуси все же могут потеплеть
Заметим, только в апреле 2020 казалось, что отношения США и Беларуси потеплели:
- Дональд Трамп назначил Джули Фишер послом Штатов в Беларуси, а произошло это впервые за 12 лет.
- Правда, назначение посла еще предстоит утвердить Конгрессу.
К слову, Президент Украины Владимир Зеленский намерен в октябре посетить Беларусь.
В Офисе Президента надеются, что пандемия COVID-19 не помешает личной встрече Лукашенко и Зеленского во время третьего Форума регионов Украины и Республики Беларусь в Гродно. В октябре 2019, напомним, второй Форум состоялся в Житомире.