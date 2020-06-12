Президент США Дональд Трамп продлил еще на год – в который раз после 2006 года – так называемый "режим чрезвычайной ситуации" в отношении Беларуси. А все из-за коррупции, репрессий и нарушения прав человека в управляемой Лукашенко стране.

Беларусь будет дальше под санкциями США

В обращении Трампа по Беларуси, опубликованном на официальном сайте Белого дома 11 июня, говорится, что "определенные представители" власти страны:

Интересная мысль Кого испугался Лукашенко

Подрывают ее демократию,

Пренебрегают правами человека,

Совершают политические репрессии,

Участвуют в коррупционных схемах.

Следовательно, эти белорусские "чиновники и другие лица", как заявил Трамп, " продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики США" .

Именно поэтому режим чрезвычайной ситуации по Беларуси продлили еще на год. Так происходит еще с 16 июня 2006 года – тогда Вашингтон ввел санкции из-за репрессий во время президентских выборов в Беларуси.

Отношения США и Беларуси все же могут потеплеть

Заметим, только в апреле 2020 казалось, что отношения США и Беларуси потеплели:

Дональд Трамп назначил Джули Фишер послом Штатов в Беларуси, а произошло это впервые за 12 лет.

Правда, назначение посла еще предстоит утвердить Конгрессу.