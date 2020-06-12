Білорусь і далі становить надзвичайну й екстраординарну загрозу для США, – Трамп
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік – вкотре після 2006 року - так званий "режим надзвичайної ситуації" щодо Білорусі. А все через корупцію, репресії та порушення прав людини в керованій Лукашенком країні.
Білорусь буде далі під санкціями США
У зверненні Трампа щодо Білорусі, опублікованому на офіційному сайті Білого дому від 11 червня, мовиться, що "певні представники" влади країни:
Цікава думка Кого злякався Лукашенко
- Підривають її демократію,
- Нехтують правами людини,
- Чинять політичні репресії,
- Беруть участь у корупційних схемах.
Отже, ці білоруські "урядовці та інші особи", як заявив Трамп, "продовжують становити незвичайну та екстраординарну загрозу для національної безпеки й зовнішньої політики США".
Саме тому режим надзвичайної ситуації щодо Білорусі продовжили ще на рік. Так відбувається ще з 16 червня 2006 року – тоді Вашингтон запровадив санкції за репресії під час президентських виборів у Білорусі.
Стосунки США та Білорусі все ж можуть потепліти
Зауважимо, лише у квітні 2020 здавалося, що стосунки США та Білорусі потепліли:
- Дональд Трамп призначив Джулі Фішер послом Штатів до Білорусі, а сталося це вперше за 12 років.
- Щоправда, призначення посла ще має затвердити Конгрес.
До слова, Президент України Володимир Зеленський має намір у жовтні відвідати Білорусь.
В Офісі Президента сподіваються, що пандемія COVID-19 не стане на заваді особистій зустрічі Лукашенка та Зеленського під час третього Форуму регіонів України і Республіки Білорусь в Гродно. У жовтні 2019, нагадаємо, другий Форум відбувся у Житомирі.