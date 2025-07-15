Об этом сказал 24 Каналу публицист Марк Фейгин, заметив, что только тогда Путин может начать какие-либо договоренности.

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Что сделает Путина более сговорчивым?

Фейгин считает, что Путин может начать изображать стремление к мирному процессу и делать какие-то шаги навстречу Трампу по 30-дневному прекращению огня, если будет чувствовать серьезные последствия.

Генсек НАТО Марк Рютте озвучил колоссальные потери армии России только с начала 2025 года – а это 100 тысяч военных. По мнению публициста, это количество должно составлять, например, 200 тысяч российских солдат.

Тогда, по его словам, в Москве начнут задумываться над тем, что делать в такой ситуации, чтобы не потерять весь ресурс.

Должны быть негативные последствия – тогда Путин может изменить характер своих действий,

– подчеркнул Фейгин.

То есть, резюмировал он, такая ситуация заставит российского диктатора действовать по-другому, в частности, попытаться о чем-то договориться.

Стоит добавить, что Дональд Трамп неоднократно думал, будто достиг договоренности о завершении войны России против Украины. Однако вскоре Кремль снова массированно атаковал украинские города.