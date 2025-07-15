Про це сказав 24 Каналу публіцист Марк Фейгін, зауваживши, що тільки тоді Путін може розпочати якісь домовленості.

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Що зробить Путіна поступливішим?

Фейгін вважає, що Путін може почати зображати прагнення до мирного процесу та робити якісь кроки назустріч Трампу щодо 30-денного припинення вогню, якщо відчуватиме серйозні наслідки.

Генсек НАТО Марк Рютте озвучив колосальні втрати армії Росії лише з початку 2025 року – а це 100 тисяч військових. На думку публіциста, ця кількість має становити, наприклад, 200 тисяч російських солдатів.

Тоді, за його словами, у Москві почнуть замислюватися над тим, що робити в такій ситуації, щоб не втратити весь ресурс.

Мають бути негативні наслідки – тоді Путін може змінити характер своїх дій,

– наголосив Фейгін.

Тобто, резюмував він, така ситуація змусить російського диктатора діяти по-іншому, зокрема, спробувати про щось домовитися.

Варто додати, що Дональд Трамп неодноразово думав, ніби досяг домовленості щодо завершення війни Росії проти України. Однак невдовзі Кремль знову масовано атакував українські міста.