По словам Трампа, интервью должно состояться в понедельник, 12 августа. Илон Маск пока не комментировал эту информацию.

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Что известно об интервью Трампа и Маска

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что намерен встретиться с известным миллиардером Илоном Маском в понедельник, 12 августа.

В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском – подробности позже,

– написал Трамп.

Впрочем, сам Маск никак не комментировал информацию о предстоящем событии.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Маск стал "донором" Трампа, хоть ранее заявлял, что не будет этого делать. Журналисты отмечают, что поведение Маска указывает на его трансформацию из независимого политического деятеля в фигуру, которая регулярно использует свою соцсеть "Х" для поддержки правых взглядов и критики демократов.