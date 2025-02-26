Трамп допустил, что ему может и не удаться достичь мира между Украиной и Россией

Президент США Трамп отметил, что ему может и не удастся достичь мира в Украине. Он, однако, заявил, что США постараются, чтобы Украина вернула себе как можно больше территорий.

Трамп отметил, что его план “может и не сработать”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBS News.

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Трамп сдает назад

Трамп заявил, что мира в Украине у него достичь может и не получиться. Но США будут пытаться получить наилучшее возможное соглашение, и чтобы Украина вернула как можно больше своих территорий.

С которой будут согласны обе стороны – и Россия, и Украина. Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий, – 24 Канал). Мы постараемся добиться мира, но это еще не гарантировано, – сказал Трамп.

Напомним, Трамп очень часто говорил, что достичь мира в Украине легко. При его же президентстве, по его словам, такого бы никогда не произошло, что он повторяет до сих пор.

Как изменялись прогнозы Трампа по окончанию войны в Украине:

Март 2023 : "Когда я стану президентом, то достигну этого за 24 часа";

Сентябрь 2024 : "Я решу это еще до того, как стану президентом";

Январь 2025 : "Надеюсь, это удастся сделать за 6 месяцев";

20 февраля 2025 : "Верю в урегулирование за год";

26 февраля 2025 : "Вы очень доверяете нам, потому что считаете, что будет мир. Вы знаете, что это может не сработать".