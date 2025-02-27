Она призвала своих коллег-республиканцев не уклоняться от правды о нападении России на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "electron media group inc" в YouTube.

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Конгрессменка раскритиковала Трампа

Членкиня Палаты представителей США Жасмин Крокетт призвала своих коллег-республиканцев прямо заявить, что Россия вторглась в Украину в свете недавней позиции президента Дональда Трампа по поводу европейского конфликта.

Нам пора сказать: "Господин президент, угадайте что? Россия вторглась в Украину. Можем ли мы хотя бы согласиться с этим? Факты имеют значение! Это буквально потенциально вводит нас в международный кризис! Возможно, мы направляемся к следующей мировой войне, потому что у нас есть президент, который хочет дружить с (президентом России Владимиром Путиным, – 24 Канал) и хочет сделать все, чтобы он чувствовал себя хорошо – включая ложь о том, кто к кому вторгся,

– сказала Жасмин Крокетт.

Она также обратилась к собравшимся в зале, спросив, или кто-то из них решится утверждать, что Россия не нападала на Украину.

"Есть ли здесь кто-то, кто имеет смелость сказать, что Россия вторглась в Украину?",– эмоционально спросила конгрессменка, подчеркивая абсурдность таких утверждений.

Услышав молчание, она сказала "в этом и проблема...".