Вона закликала своїх колег-республіканців не ухилятися від правди про напад Росії на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "electron media group inc" в YouTube.

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Конгресменка рокритикувала Трампа

Членкиня Палати представників США Жасмін Крокет закликала своїх колег-республіканців прямо заявити, що Росія вторглася в Україну у світлі нещодавньої позиції президента Дональда Трампа щодо європейського конфлікту.

Нам час сказати: "Пане президенте, вгадайте що? Росія вторглася в Україну. Чи можемо ми принаймні погодитися з цим? Факти мають значення! Це буквально потенційно вводить нас у міжнародну кризу! Можливо, ми прямуємо до наступної світової війни, тому що у нас є президент, який хоче дружити з (президентом Росії Володимиром Путіним, – 24 Канал) і хоче зробити все, щоб він почувався добре – включаючи брехню про те, хто до кого вторгся,

– сказала Жасмін Крокет.

Вона також звернулася до присутніх у залі, запитавши, чи хтось з них наважиться стверджувати, що Росія не нападала на Україну.

"Чи є тут хтось, хто має сміливість сказати, що Росія вторглася в Україну?", – емоційно запитала конгресменка, наголошуючи на абсурдності таких тверджень.

Почувши мовчання, вона сказала "в цьому і проблема...".