Трамп возвращается: экс-лидер США хочет нарушить "молчание" и готовится к публичному мероприятию
Дональд Трамп готовится принять участие в публичном мероприятии после месячной паузы. Таким образом он вернется в информационное пространство. Известно, что бывший глава США планирует посетить консервативную политическую конференцию CPAC в Орландо.
Источник:The Hill
Трамп выступит с публичной речью 28 февраля. Это будет его первое участие в подобном мероприятии после оставления поста президента США.
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О чем будет говорить Трамп
По информации американских СМИ, Дональд Трамп посвятит свое выступление будущему Республиканской партии США и консервативному движению.
Не исключают, что Трамп может использовать площадку для речи, чтобы критиковать усилия действующего президента США Джо Байдена по отмене его иммиграционной политики.
Отметим, что после потери должности Дональд Трамп впервые появился в эфире Fox News 17 февраля. Тогда он выразил соболезнования из-за смерти радиоведущего Раша Лимбо.
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