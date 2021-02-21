Дональд Трамп готовится принять участие в публичном мероприятии после месячной паузы. Таким образом он вернется в информационное пространство. Известно, что бывший глава США планирует посетить консервативную политическую конференцию CPAC в Орландо.

Трамп выступит с публичной речью 28 февраля. Это будет его первое участие в подобном мероприятии после оставления поста президента США.

Важно В США взорвали заброшенное казино Трампа: впечатляющие видео падения здания

О чем будет говорить Трамп

По информации американских СМИ, Дональд Трамп посвятит свое выступление будущему Республиканской партии США и консервативному движению.

Не исключают, что Трамп может использовать площадку для речи, чтобы критиковать усилия действующего президента США Джо Байдена по отмене его иммиграционной политики.

Интересно! Конференция CPAC в этом году пройдет в Орландо, штат Флорида, и в ней примут участие несколько бывших чиновников администрации Трампа и другие представители его крыла Республиканской партии.

Отметим, что после потери должности Дональд Трамп впервые появился в эфире Fox News 17 февраля. Тогда он выразил соболезнования из-за смерти радиоведущего Раша Лимбо.

Трамп пообщался с журналистами о Лимбо: смотрите видео